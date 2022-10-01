В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Шмидта в Мурманске

Погибший пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ночь с 30 сентября на 1 октября на улице Шмидта в Мурманске произошла смертельная авария. Около полуночи здесь под колеса машины попал мужчина.
- В 23.50 в районе дома №9 водитель Renault, двигаясь со стороны проспекта Кирова в сторону улицы Книповича, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части в неустановленном для перехода месте, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Мужчина умер до приезда "скорой помощи".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru