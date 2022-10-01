В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Шмидта в Мурманске

Погибший пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 30 сентября на 1 октября на улице Шмидта в Мурманске произошла смертельная авария. Около полуночи здесь под колеса машины попал мужчина.

- В 23.50 в районе дома №9 водитель Renault, двигаясь со стороны проспекта Кирова в сторону улицы Книповича, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части в неустановленном для перехода месте, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Мужчина умер до приезда "скорой помощи".

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