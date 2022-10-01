Андрей Чибис про церемонию в Кремле: "Люди сами сделали свой свободный, однозначный выбор"

30 сентября состоялась церемония подписания вхождения новых регионов в состав РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России по итогам референдумов, на которых большинство жителей регионов поддержали переход к РФ. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Эмоции переполняют, душевный подъем. Главное, что люди сами сделали свой свободный, однозначный выбор. Наша страна поддержала выбор миллионов людей. Как бы ни было непросто, мы становимся мощнее и сильнее. Сегодня главная задача – обеспечить защиту всех наших людей, которые выбрали будущее вместе с Россией. Я провожаю бойцов, в том числе мобилизованных, и эти парни каждый раз уходят со словами: «Мы не подведем». Мы вместе делаем все, чтобы победа была за нами. И мы будем отстаивать свой суверенитет и защищать нашу землю. Мурманская область, в свою очередь, продолжит помогать нашим воинам всем, чем необходимо, – прокомментировал Андрей Чибис.

Он напомнил, что северяне собрали для жителей Донбасса уже 300 тонн гуманитарной помощи. Также в Мурманске открылись пункты приема вещей для мобилизованных и участвующих в СВО.

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