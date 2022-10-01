Мурманская областная детская больница отметила полувековой юбилей

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко вручила коллективу памятный адрес и благодарственные письма губернатора. Фото: правительство Мурманской области

В августе 1972 года в Мурманске открылась детская больница. В этом году медучреждение отмечает полувековой юбилей в родных стенах - оно все так же находится на улице Свердлова.

- Сегодня это современное медучреждение на базе которого оказывают специализированную, в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь, по 18 профилям. Больница оснащена современным оборудованием, благодаря которому в хирургических отделениях выполняют высокотехнологичные лапароскопические и открытые хирургические вмешательства с применением УЗИ навигации, - отметил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

В честь 50-летия коллективу вручили памятный адрес и благодарственные письма губернатора Мурманской области. Также в правительстве отметили, что больнице требуется обновление.

- В целом состояние помещений хорошее. Мы видим потребность в частичных ремонтах, в мебели. Я попросила составить список того, что сейчас необходимо от игрушек до медицинской техники. Сегодня мы были в ЛОР-отделении. Оно располагается в самом старом корпусе в стесненной обстановке. В то время как это единственное отделение в регионе, где проводят операции детям по этому профилю. Будем решать, как улучшить условия работы для медицинских специалистов и пациентов, - рассказала вице-губернатор Оксана Демченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru