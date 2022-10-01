В Мурманске насмерть сбили мужчину

ДТП произошло около полуночи на Шмидта.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В ночь с 30 сентября на 1 октября в Мурманске произошла смертельная авария. Здесь погиб мужчина-пешеход.
- Перебегал через дорогу в неположенном месте. У погибшего половина головы смято. Берегите себя, - написали в Telergam-канале "Мурманск" (18+).
Ожидается официальный комментарий от УГИБДД по Мурманской области.
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