В Мурманске насмерть сбили мужчину

ДТП произошло около полуночи на Шмидта. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Мурманске произошла смертельная авария. Здесь погиб мужчина-пешеход.

- Перебегал через дорогу в неположенном месте. У погибшего половина головы смято. Берегите себя, - написали в Telergam-канале "Мурманск" (18+).

Ожидается официальный комментарий от УГИБДД по Мурманской области.

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