На выходных в Мурманской области ожидается мокрый снег

2-3 октября, циклон сместится в Баренцево море, а Кольский полуостров окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начало октября принесет в Мурманскую область холодную погоду с мокрым снегом. Стоит утеплиться перед выходом на улицу.

- 1 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем +2+7 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Затем, 2-3 октября, циклон сместится в Баренцево море, а Кольский полуостров окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления. Осадки будут местами, температура воздуха ночью составит от +3 до -3 градусов, а днем от +3 до +8 градусов.

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