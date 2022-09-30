На выходных в Мурманской области ожидается мокрый снег

2-3 октября, циклон сместится в Баренцево море, а Кольский полуостров окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Начало октября принесет в Мурманскую область холодную погоду с мокрым снегом. Стоит утеплиться перед выходом на улицу.
- 1 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем +2+7 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Затем, 2-3 октября, циклон сместится в Баренцево море, а Кольский полуостров окажется под влиянием малоградиентного поля пониженного атмосферного давления. Осадки будут местами, температура воздуха ночью составит от +3 до -3 градусов, а днем от +3 до +8 градусов.
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