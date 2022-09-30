В Мурманске пропал 23-летний мужчина

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске объявлен новый поиск пропавшего человека. 23-летний Иван Попов перестал выходить на связь с родными 13 сентября.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20.

Напомним: поиски двух пропавших в районе Ловозера рыбаков завершены.

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