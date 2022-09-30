Мурманчане рассказали, что их больше всего раздражает в соседях

Больше всего мурманчан раздражает шум из-за соседей, курение в подъезде, мусор, не донесенный до мусорки, и ремонт. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители Мурманска рассказали, что их больше всего раздражает в соседях. При этом 7 из 10 северян признались, что предпочитают дружить с теми, с кем живут рядом.

— 35% мурманчан признались, что их раздражают соседи по многоквартирному дому, большинство же относится к ним спокойно (57%). Дружат с соседями 44% мурманчан. Причем с увеличением возраста опрошенных среди них растет как число тех, кто испытывает неудобство от соседства, так и число тех, кто приятельствует с другими жильцами своего дома, - сообщили в SuperJob.

Больше всего мурманчан раздражает шум из-за соседей, курение в подъезде, мусор, не донесенный до мусорки, и ремонт.

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