Жительница Мурманска показала коммунальный ужас в доме на улице Инженерной

Управляющая компания на заявки жильцов не реагирует. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Жительница Мурманска рассказала о коммунальных ужасах, которые творятся в их доме на улице Инженерной, 5, сняв все на видео.

- В нашем доме уже не первый год затоплен подвал канализационными водами. Трубы текут, плесень, комары и блохи размножаются. В подъездах вонь, в квартирах средства от комаров не помогают, то есть людей едят заживо, - пишет в паблике "Мурманск ДТП ЧП" Ольга Челнокова.

Северянка отметила, что управляющая компания "Мурманнедвижимость Сервис" на заявки жильцов не реагирует.

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