В Мурманской области собирают гуманитарную помощь для мобилизованных граждан и участников СВО

Открыты пункты сбора гуманитарной помощи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области дали старт гуманитарной акции «Север Помогает». Она создана для северян, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в спецоперации.

— Открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Каждый желающий может принести вещи, технику и предметы первой необходимости, - сообщили в оперштабе региона.

Адреса пунктов приема можно найти по ссылке. Также вопросы можно задать по телефону +7-911-800-77-60.

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