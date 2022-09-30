"Бегала по конфетам, потом убежала грызть тряпку". В супермаркете Мурманска заметили крысу

Фото: /vk.com/murmansk_dtp

В супермаркете Мурманска, что находится на улице Гвардейской, заметили хвостатого посетителя. Покупателей просят быть осторожными.

- Крыса бегала по конфетам, потом убежала грызть мокрую тряпку. В магазине протекает канализация, - предупредили в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

В комментариях северяне отметили, что зверек довольно упитанный, почти как домашний. Видимо, хорошо откормился в магазине.

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