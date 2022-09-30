Житель Зеленоборского одним ударом убил незнакомого человека

В отношении мужчины возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Фото: vk.com/sumurm

В Мурманской области будут судить 32-летнего жителя Зеленоборского. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, в отношении мужчины возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.

- В ночь с 13 на 14 июля обвиняемый со своими знакомыми находился возле дома 23А на улице Мира. К нему подошел ранее незнакомый 59-летний потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Последний начал провоцировать конфликт с обвиняемым, вести себя агрессивно без каких-либо явных причин. Обвиняемого разозлило поведение незнакомого мужчины, он нанес один удар кулаком в лицо последнему. Потеряв равновесие, потерпевший упал и ударился затылочной областью головы об асфальт. В результате падения он получил травмы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Свою вину северянин признал.

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