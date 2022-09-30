Андрей Чибис присутствует на торжественной церемонии в Кремле

В Кремле проходит церемония подписания договора о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Фото: /t.me/andrey_chibis
В эти минуты в Кремле проходит церемония подписания договора о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России по итогам референдумов.
На ней присутствует губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
- Ждем Владимира Владимировича Путина и церемонию подписания договоров о вступлении в состав России Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
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