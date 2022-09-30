В Североморске вандалы устроили погром на новой детской площадке

Северяне возмущены случившимся. Фото: t.me/groupmurmansk

В Североморске на Приморской площади вандалы разгромили новую детскую площадку. Элементы некоторых развлечений повреждены, а башню вообще перевернули.

- Подрядчик доставил, но не успел собрать новую детскую площадку, молодежь разгромила ее быстрее. Зачем вообще что-то делать и пытаться как-то улучшить город и сделать его комфортней, когда сами люди не ценят и не берегут? - возмущаются северяне в Telegram-канале "Мурманск" (18+).

Напомним: в полиции рассказали, как повредили мемориал «Павшие ради живых» в Мончегорске.

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