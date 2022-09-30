29 сентября Совет депутатов Мурманска принял решение прекратить международное сотрудничество со шведским Лулео. Города были побратимами ровно 50 лет. Из-за этого решения с памятника городам-побратимам Мурманска изменится упоминание Лулео. - Как рассказали источник в администрации областного центра, требуется около двух недель, чтобы демонтировать, заказать и изготовить новую плиту, а после ее смонтировать на место. Таким образом, к середине октября на памятнике будет обновлена плита – пишет Nord-News. Ранее с памятника убрали польский Щецин. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности) К ЧИТАТЕЛЯМ Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31 Почта kpmurmansk@phkp.ru