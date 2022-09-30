Уроженца Кировска ищут из-за убийства 31-летней давности

Северянин до сих пор скрывается от правосудия. Фото: СКР по Мурманской области

Следователи Мурманской области ищут уроженца Кировска Донского Дмитрия Рудольфовича, которому на данный момент должен быть 58 лет. 31 год назад он вместе с двумя приятелями убил человека и единственный остался безнаказанным.

- Днем 21 марта 1991 года обвиняемый со своими знакомыми выпивал в квартире одного из домов на улице Привокзальной в поселке Африканда-1. Между хозяином квартиры и тремя его гостями возник конфликт, последние избили потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

После этого кировчанин сбежал и до сих пор скрывается от правосудия. Тех, кто может помочь с его поисками, просят позвонить телефону доверия 8-921-040-07-04 (круглосуточно); 8 (8152) 403-938; 8 (8152) 403-957 или «102». Анонимность гарантируется.

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