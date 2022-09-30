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Общество30 сентября 2022 11:35

До 2024 года во всех школах Мурманска появятся современные стеклопакеты

Работа проходит по программе «Теплое окно»
Ника СВЕТЛОВА
Новые окна должны появиться во всех школах Мурманска.

Новые окна должны появиться во всех школах Мурманска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске старые окна в детских садах и школах меняют на новые стеклопакеты по программе «Теплое окно».

- В этом году в 10 школах замена прошла полностью, в 12 – частично. До 2024 года планируем полностью завершить работу во всех учреждениях, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в октябре начнется строительство новой школы на улице Советской.

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