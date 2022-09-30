До 2024 года во всех школах Мурманска появятся современные стеклопакеты

Новые окна должны появиться во всех школах Мурманска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске старые окна в детских садах и школах меняют на новые стеклопакеты по программе «Теплое окно».

- В этом году в 10 школах замена прошла полностью, в 12 – частично. До 2024 года планируем полностью завершить работу во всех учреждениях, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в октябре начнется строительство новой школы на улице Советской.

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