Жительница Мурманска попала в аварию и предъявила в ГИБДД фальшивые права

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманске 27-летняя девушка ездила по поддельным водительским правам. Накануне она совершила ДТП и для оформления соответствующих документов предъявила в дежурную часть свое водительское удостоверение.

- Правоохранитель заподозрил, что представленный документ не соответствует государственному образцу и отправил на экспертизу, которая подтвердила, что водительское удостоверение изготовлено способом цветной струйной печати, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Девушка рассказала, что купила «фальшивку» в 2021 году через соцсеть. В свое время она училась в автошколе, но так и не закончила обучение.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Ей грозит лишение свободы до одного года.

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