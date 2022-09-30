Жителям Мурманска рассказали, где лучше всего гулять пешком

В Мурманске есть хорошие маршруты для прогулок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 октября в нашей стране отметят Всероссийский день ходьбы – состоится акция «10 тысяч шагов к жизни». Участников ждут и в Мурманске.

Впрочем, гулять нужно и в другие дни. Но где? Ответ дали в Мурманском областном Центре специализированных видов медицинской помощи.

- Для регулярных пешеходных оздоровительных походов администрация Мурманска предлагает маршрут по территории вокруг Семеновского озера: от памятника О. П. Найденову через «домик моржей» к памятнику Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны 194 1 -1945 гг., далее по велодорожкам до лодочной станции. Также с мая по октябрь предоставляется трасса спортивного комплекса «Снежинка», расположенного на 12 километре автоподъезда к городу Мурманску, в районе Иванова ручья, - сообщили в Центре.

Эти маршруты доступны для северян любого возраста и даже с ограничениями по здоровью.

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