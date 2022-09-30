В Никеле на улице заметили голого мужчину

Северянин стоял на улице, согнувшись с столба. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

В Никеле сняли на видео совершенно голого мужчину. Тот стоял на улице, согнувшись у столба. Вероятнее всего, северянин нуждался в медицинской помощи.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, ролик был снят еще 10 сентября. Местонахождение мужчины устанавливается.

Напомним: летом в Мурманске разгуливал нагой мужчина на улице Чумбарова-Лучинского.

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