Житель Мурманска пришел к экс-возлюбленному своей жены с топором и угрожал убийством

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманске ревнивый мужчина отправился к экс-сожителю своей жены с топором, чтобы расставить все точки над i. Северянину не нравилось, что тот продолжается общаться с его супругой.

- Мурманчанин, стоя перед закрытой дверью оппонента, стал требовать от хозяина квартиры, чтобы тот прекратил общение с его супругой. Свои «пожелания» злоумышленник сопровождал размахиванием топора и угрозами убийством. 38-летний мужчина обратился за помощью в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

26-летнего безработного местного жителя, который уже привлекался к уголовной ответственности, задержали.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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