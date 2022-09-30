В Апатитах горел гараж и мусор на площади 50 квадратных метров

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 30 сентября в Апатитах случился пожар в гараже на улице Строителей, напротив дома № 67.

Языки пламени повредили крышу гаража на площади 5 квадратных метров, закопчены стены и потолок по всей площади, сгорел мусор на близлежащей территории на площади 50 квадратных метров.

- Пожар ликвидирован в 9.02. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru