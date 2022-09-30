В Апатитах горел гараж и мусор на площади 50 квадратных метров

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Утром 30 сентября в Апатитах случился пожар в гараже на улице Строителей, напротив дома № 67.
Языки пламени повредили крышу гаража на площади 5 квадратных метров, закопчены стены и потолок по всей площади, сгорел мусор на близлежащей территории на площади 50 квадратных метров.
- Пожар ликвидирован в 9.02. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Причина пожара устанавливается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru