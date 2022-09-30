Подрядчик почти сорвал ремонт пяти участков дорог в Мурманске

На пяти участках дорог в Мурманске будет работать новый подрядчик.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманске продолжается дорожная кампания, в этом году в городе делают 29 участков общей протяженностью более 13 километров.
- На 24 участках уже полностью завершили асфальтирование, остались благоустройство и нанесение разметки. По пяти участкам расторгли договор, приступил другой подрядчик. Уверены, у компании есть все силы и желание, чтобы выполнить все в срок – до снега, к середине октября, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Благодаря субсидии Мурманску, как административному центру, в городе идет ремонт проспекта Ленина и улицы Подгорной.
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