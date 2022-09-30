В Полярном открыли первую модельную библиотеку

Губернатор Андрей Чибис, посещая учреждение, отметил современный дизайн и оборудование. Фото: правительство МО
В День города в Полярном открыли первую в городе модельную библиотеку на базе отдела семейного чтения «СемьЯ».
Создать комфортное пространство для семейного отдыха и творческой реализации северян помогла победа в конкурсном отборе нацпроекта «Культура» и поддержка от правительства региона.
Губернатор Андрей Чибис, посещая учреждение, отметил современный дизайн и оборудование, а также полностью обновленный книжный фонд. С открытием новой библиотеки жителей города также поздравила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.
Несмотря на небольшую площадь, в новой библиотеке организовано четыре многофункциональных зоны для чтения, коворкинга, проведения мастер-классов и настольных игр.
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