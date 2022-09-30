Зеленую зону у озера Среднее в Мурманске приведут в порядок в этом году, у Чистого ручья - в 2023-м

Территорию у озера Среднее приведут в порядок уже в этом году. Фото: администрация Мурманска

В 2022 году в Мурманске началось благоустройство сразу двух зеленых зон: у озера Среднее и Чистого ручья.

Как отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, первый проект закончат уже в этом году, а второй – в 2023-м, так как там большой фронт работы.

Благоустройство идет в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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