В Мурманской области подешевели лук, картошка и яблоки

С 20 по 26 сентября больше всего подешевел репчатый лук. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на некоторые виды продовольственных товаров первой необходимости. Еженедельный мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

Так, с 20 по 26 сентября больше всего подешевелм репчатый лук (на 9,1%), картофель (на 3%), яблоки (на 1,9%), неразделанная мороженая рыба (на 1,8%), морковь (на 1,5%).

- Выросли цены на свинину, кроме бескостного мяса (на 1,6%), пшено (на 1,4%), яйца и пшеничную муку (на 0,9%), подсолнечное масло (на 0,7%), - сообщили в ведомстве.

На остальные продукты цены не изменились или изменились незначительно.

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