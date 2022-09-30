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Общество30 сентября 2022 8:30

В Мурманской области в прямом эфире ответят на вопросы о частичной мобилизации и соцгарантиях

В эфир выйдут министр труда и соцразвития и главный государственный инспектор труда области
Ника СВЕТЛОВА
Мобилизованным и их семьям расскажут, какие выплаты и гарантии им положены.

Мобилизованным и их семьям расскажут, какие выплаты и гарантии им положены.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В России (и в Заполярье, в частности) вводятся различные меры поддержки для мужчин, которые попадают под призыв в рамках частичной мобилизации, и их семей. О них пойдет речь во время прямого эфира, который для северян проведут министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Они расскажут, какие выплаты доступны мобилизованным и их семьям, какие гарантии они получают, можно ли сохранить рабочее место и стаж за мобилизованным и т. д.

Прямой эфир пройдет 1 октября в 12.00, посмотреть его можно по ссылке. Также в комментариях уже можно оставлять вопросы.

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