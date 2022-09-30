В Мончегорске девять пожарных тушили вспыхнувшую дверь квартиры

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/kpmurmansk
Вечером 29 сентября в Мончегорске случился пожар в жилом доме на улице Царевского, 5а. На месте происшествия работали девять огнеборцев.
- Огонь повредил входную дверь двухкомнатной квартиры на площади два квадратных метра. Закопчены стены и потолок в коридоре, нарушено остекление в подъезде. Пожар ликвидирован в 20.50, - сообщили в МЧС региона.
Причина пожара устанавливается.
Напомним: в Молочном сгорел одноэтажный дом на площади 90 квадратных метров.
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