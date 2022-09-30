На автодороге Полярные Зори - Африканда появились новые автобусные остановки

Фото: vk.com/mintrans_51

На автодороге Полярные Зори - Африканда, где курсирует пригородный автобус № 122, установили недостающие остановки общественного транспорта. Также разместили необходимые дорожные знаки.

- Новые остановки позволят улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей муниципального округа Полярные Зори, а также повысят комфорт в ожидании общественного транспорта от городского кладбища, а также от района садового товарищества «Лесное» и железнодорожной станции «Восточная Губа» при следовании в поселок Африканда, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Напомним: с 1 октября автобус № 106(Н) «Мурманск - Аэропорт» меняет свое расписание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru