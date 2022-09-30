В Мурманской области завершился первый этап частичной мобилизации

Первый этап частичной мобилизации в Мурманкой области закончен. Фото: правительство Мурманской области

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Повестки планируют вручить 1% от состоящих в запасе – 300-м тысячам человек. В Мурманске мобилизуют тысячу северян.

На данный момент завершен первый этап частичной мобилизации в Заполярье, 400 человек уже отправились в часть-формирователь на базе вуза Минобороны в Санкт-Петербурге, остальные отбудут позже.

В северной столице северяне пройдут специальную подготовку и боевое слаживание для дальнейшего формирования подразделений территориальных войск. Напомним: с каждым случаем ошибочной мобилизации пристально разбираются в ручном режиме. Так, северянина с онкологией признали негодным к службе.

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