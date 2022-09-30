В Мурманске пошел первый мокрый снег

В Мурманской области пошел первый мокрый снег. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

30 сентября в Мурманске можно официально назвать днем перехода от осени к предзимью. В ночь на пятницу столбик термометра в столице Заполярья опустился ниже нуля, на лужах образовалась корка льда.

А утром 30 числа, как и обещали синоптики, пошел мокрый снег. Пока на земле он будет таять, однако автолюбителям уже стоит готовить зимнюю резину, а мурманчанам - доставать верхнюю одежду потеплее.

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