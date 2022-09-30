Среднемесячная зарплата в Мурманске составляет 86 802 рубля

Уровень среднемесячной зарплаты в Мурманске растет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На заседании в правительстве Мурманской области, прошедшем на этой неделе, обсудили социально-экономическое развитие Мурманска. Глава администрации города Юрий Сердечкин отметил, что среднемесячная зарплата в столице Заполярья в первом полугодии 2022 года увеличилась на 10% и составляет 86 802 рубля.

- Во втором полугодии также сохраняется положительная динамика, - отметил Юрий Сердечкин. -Хорошая ситуация складывается на рынке труда: уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1%.

Напомним: "РИА Новости" составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Мурманск оказался на 13-й позиции топа.

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