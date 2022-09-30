В Мурманске открыли пятую по счету модельную «умную» библиотеку

"Умную" библиотеку создали в рамках нацпроекта "Культура". Фото: администрация Мурманска

На этой неделе в Мурманске открылась пятая по счету модельная библиотека. В рамках нацпроекта «Умная библиотека» обновили помещение на улице Капитана Пономарева, 9, корпус 5.

- Ее особенность в том, что здесь собраны все технологии «умного дома», которые будут применяться в организации системы освещения, микроклимата, отопления и водоснабжения. В библиотеке созданы максимально комфортные условия пребывания и самореализации читателей. Также всех желающих обучат пользоваться любыми цифровыми гаджетами и использовать удаленные электронные услуги, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: 15 сентября торжественно открыли новую модельную «Живую библиотеку» на улице Скальной, 13.

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