Прокуратура проводит проверку после падения бетонной плиты с дома в Североморске

Плита упала рядом с лестницей. Фото: vk.com/51jkh

28 сентября в Североморске с дома № 7 на улице Флотских Строителей упала бетонная плита.

- С фасада на 5-м этаже оторвалась и упала на землю бетонная плита! Хорошо, что в вечернее время не было никого под окнами! – написали в паблике «ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль» (12+).

Случившимся заинтересовалась прокуратура, которая уже проводит проверку.

- Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области, - сообщили в надзорном ведомстве.

Проверят работу и УК, и остальных инстанций.

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