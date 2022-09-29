Движение на автодороге Мишуково-Снежногорск ограничат на 12 дней

Проехать нельзя будет с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области с 3 по 14 октября включительно будет ограничено движение на автодороге Мишуково - Снежногорск (со 2 по 5 километр).

- Движение для всех видов транспорта закроют из-за взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск", - сообщает Мурманскавтодор.

Проехать нельзя будет с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.

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