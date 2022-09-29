Мобильная ярмарка "Наша рыба" приедет в Оленегорск

Выездная торговля в Оленегорске состоится на территории МУП «Городской рынок».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В субботу, 1 октября, мобильная ярмарка «Наша рыба» отправится Оленегорск.
Местные жители смогут купить свежую, копченую и замороженную рыбу, пресервы, морские деликатесы по ценам на 25-30% ниже рыночных.
- Выездная торговля в Оленегорске состоится на территории городского рынка. Приобрести дары моря можно на ярмарке «Наша рыба» с 11.00 до 18.00, - сообщает АНО Мурманконгресс.
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