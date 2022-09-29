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Общество29 сентября 2022 13:13

Мобильная ярмарка "Наша рыба" приедет в Оленегорск

Недорогие морепродукты местные жители смогут купить 1 октября
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Выездная торговля в Оленегорске состоится на территории МУП «Городской рынок».

Выездная торговля в Оленегорске состоится на территории МУП «Городской рынок».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В субботу, 1 октября, мобильная ярмарка «Наша рыба» отправится Оленегорск.

Местные жители смогут купить свежую, копченую и замороженную рыбу, пресервы, морские деликатесы по ценам на 25-30% ниже рыночных.

- Выездная торговля в Оленегорске состоится на территории городского рынка. Приобрести дары моря можно на ярмарке «Наша рыба» с 11.00 до 18.00, - сообщает АНО Мурманконгресс.

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