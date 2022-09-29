В Молочном сгорел одноэтажный дом на площади 90 квадратных метров

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

29 сентября в Молочном произошел пожар в дачном товариществе "УЮТ". Здесь загорелся одноэтажный деревянный дом.

- Огонь уничтожил внутренние стены на площади 20 квадратных метров, потолок на площади 70 квадратных метров, помещение закопчено по всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили в 12.38. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 9 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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