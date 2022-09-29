Затолкали в машину и увезли в Мончегорск. Мурманчанина похитили ради выкупа в 200 тысяч рублей

Мужчины угрожали не только своей жертве, но и обещали причинить вред его родным. Фото: скрин видео УМВД по Мурманской области

В Мончегорске задержали трех местных жителей, которых обвиняют в похищении человека. Жертва сама пришла в полицию и рассказала, что произошло. Мужчина находился на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске, когда к нему подошли трое и силой усадили в машину.

- Против его воли отвезли в Мончегорск, где насильно удерживали в одном из нежилых помещений. Потерпевший пояснил правоохранителям, что похитители под надуманным предлогом требовали от него 200 тысяч рублей, угрожали ему. Получив требуемую сумму, они отпустили пострадавшего, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Мужчины угрожали не только своей жертве, но и обещали причинить вред его родным. Как уточнили в УМВД по Мурманской области, похитители оказались жителями Мончегорска, младшему 39 лет, старшему - 43 года. Все они ранее были судимы.

Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное из корыстных побуждений). Двое уже находятся под стражей, в отношении третьего такую меру пресечения могут избрать в ближайшее время. Все трое свои вину отрицают.

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