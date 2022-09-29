В Мурманске установят 20 теплых остановок

Первую теплую остановку уже монтируют на Пяти Углах.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманске появятся 20 теплых остановок с инфракрасными обогревателями.
- В павильонах также будут встроенные светильники, USB –модули для зарядки телефонов, видеокамеры, чтобы интегрировать их в проект «Безопасный город» и табло прибытия транспорта, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Первая теплая остановка появится на Пяти Углах. Работы по монтажу планируется завершить в течение месяца.
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