В Мурманске установят 20 теплых остановок

Первую теплую остановку уже монтируют на Пяти Углах. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске появятся 20 теплых остановок с инфракрасными обогревателями.

- В павильонах также будут встроенные светильники, USB –модули для зарядки телефонов, видеокамеры, чтобы интегрировать их в проект «Безопасный город» и табло прибытия транспорта, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Первая теплая остановка появится на Пяти Углах. Работы по монтажу планируется завершить в течение месяца.

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