Студенты МАГУ получат стипендии от Tele2 за лучшие бизнес-идеи

Tele2 запускает стипендиальную программу в МАГУ. Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, открыл прием заявок на участие в стипендиальной программе в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ). Авторы инновационных бизнес-идей для телекоммуникационной сферы могут претендовать на гранты в 70 000, 50 000 и 30 000 рублей.

Tele2 запускает стипендиальную программу в МАГУ. Оператор поддержит студентов, победивших в конкурсе бизнес-идей для телекоммуникационной сферы. Участникам программы необходимо разработать проект на одну из двух тем: предложить идеи по улучшению качества жизни людей с помощью различных цифровых сервисов, либо придумать, как мобильный оператор может поддерживать поколение «зумеров» в цифровом и в реальном мире.

Tele2 приглашает принять участие в программе студентов очной формы обучения независимо от факультета как в команде, так и индивидуально. Заявки принимаются до 1 ноября 2022 года. Конкурс пройдет в два этапа: на первом члены экспертной комиссии отберут 30 перспективных идей, а в конце декабря 2022 года пройдет публичная защита проектов, по итогам которой определят трех победителей. В комиссию войдут представители Tele2 и представители МАГУ. Авторы лучшей работы получат грант 70 000 рублей, за второе место – 50 000 рублей, еще одну работу отметят суммой в 30 000 рублей.

Олег Клянчин, директор мурманского филиала Tele2:

«Операторы связи в современном мире выходят за рамки предоставления только голосовых услуг и передачи данных. На инфраструктуре операторов работают различные службы доставки, такси, банковские приложения. Tele2 в свою очередь предлагает клиентам собственные инновационные сервисы. Например, минуты в тарифе можно обменять на просмотр фильмов или на скидку при покупке смартфона. Мы создаем инновационные решения в различных сферах жизни, ищем новые направления, которые будут полезны клиентам. Нам интересно, под каким углом на телекоммуникации сегодня смотрят молодые люди, чего они хотят и ждут от операторов связи. Уверен, проектная работа в Мурманском арктическом университете будет полезна и студентам, и бизнесу».

Tele2 тесно сотрудничает с МАГУ несколько лет подряд. Эксперты компании читают лекции по теме цифровой трансформации экономики, проводят тренинги на развитие важных бизнес-навыков, организуют проектные смены. В 2021 году компания предложила студентам подумать над идеями цифровых сервисов для системы образования. Команда «2МЕН-ЛУП» разработала варианты вовлечения учащихся в образовательный процесс с помощью VR-технологий. Участники команды в итоге получили вознаграждение от Tele2 в размере 50 000 рублей.

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