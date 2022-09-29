После вандализма на мемориале в Мончегорске возбудили уголовное дело

Мемориал «Павшие ради живых» стал жертвой вандалов. Фото: vk.com/monchegorsk

Следователи возбудили уголовное дело после акта вандализма в Мончегорске. Речь идет о мемориале «Павшие ради живых», который неизвестные закидали камнями.

- Было повреждено защитное стекло интерактивной сенсорной панели, входящей в состав мемориального комплекса «Павшие ради живых», расположенного на проспекте Металлургов в городе Мончегорске. Мемориал посвящен воинам-мончегорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны).

Как сообщили в СК, мемориал повредили в период с 31 августа по 2 сентября. После в сети появилась информация, что мемориал опять закидали камнями, но правоохранители уточняют, что все это случилось в указанный выше период.

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