Мурманская область будет сотрудничать с Олимпийским комитетом России

Наш регион стала первым субъектом РФ, подписавшим такое соглашение. Фото: правительство Мурманской области

Глава минспорта Мурманской области Светлана Наумова подписала документ о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России. Наш регион стала первым субъектом РФ, заключившим такое соглашение.

- Работа в данном направлении начнется в октябре. Наш регион посетит «Инновационный центр Олимпийского комитета России» для проведения тестирования спортсменов Мурманской области, входящих в состав национальных сборных команд по базовым видам спорта, – отметила министр спорта региона.

Главная цель соглашения - создание условий, повышающих эффективность научно-методического сопровождения спортивной подготовки членов и кандидатов в члены Олимпийской команды России, спортивных сборных команд и спортивного резерва по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.

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