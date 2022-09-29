В Финляндии сообщили, с какого числа закроют границу с Мурманской областью

Страна закрывет границу с Россией до особо распоряжения. Фото: Тимур ХАНОВ.

С 30 сентября попасть в Финляндию туристы из Мурманской области, как и другие россияне, не смогут. Страна закрывает свою границу с Россией до особо распоряжения.

Как сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, такое решение направлено на то, чтобы предотвратить российский туризм в Финляндию и связанный с ним транзит в страны Евросоюза.

По некоторым исключениям россияне смогут приезжать в страну рек и озер, например, по семейным обстоятельствам, на работу, по гуманитарным причинам.

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