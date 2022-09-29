Взыскание долгов с мобилизованных жителей Мурманской области приостановят

Судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области сообщают о том, что долги мобилизованных северян подлежат приостановлению.
- Судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ, - отметили в ведомстве.
Заявления о приостановлении исполнительных производств военнослужащие смогут подать на призывных пунктах военных комиссариатов.
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