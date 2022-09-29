В полиции рассказали, как повредили мемориал «Павшие ради живых» в Мончегорске

Мемориал «Павшие ради живых» второй раз за месяц становится жертвой вандалов. Фото: vk.com/monchegorsk
Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах акта вандализма, случившегося в Мончегорске. Напомним: неизвестные повредили мемориал «Павшие ради живых».
Сначала появилась информация, что в памятник стреляли - на нем были следы как от пуль.
- На деле повреждения были сделаны камнем, - сообщили "КП"-Мурманск" в УМВД по Мурманской области.
По факту случившегося следователи проводят процессуальную проверку.
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