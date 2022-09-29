В Мурманской области уменьшилось число случаев заболевания ОРВИ

Отмечается снижение регистрации новых случаев заболевания на 6,9%. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За минувшую неделю ситуация по заболеваемости ОРВИ в Мурманской области осталась на неэпидемическом уровне. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- Отмечается снижение регистрации новых случаев на 6,97% по сравнению с неделей ранее. Заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии, - сообщает ведомство.

На данным момент в Заполярье сделали прививку против гриппа более 50 тысяч человек, в том числе 19 тысяч детей. Наиболее высокие темпы вакцинации населения отмечены в Ловозерском районе, Кировске, Мончегорске и в Ковдорском районе.

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