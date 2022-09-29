В Мурманске 5 октября будут проверять сирены

5 октября в городе будет проводиться проверка РАСЦО. Фото: www.citymurmansk.ru

В Мурманске будут проверять сирены.

Как сообщает отдел по гражданской обороне и предупреждению ЧС администрации Мурманска, 5 октября в городе будет проводиться проверка средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО).

- Целью проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправность оборудования РАСЦО к оповещению и информированию населения о кризисных ситуациях, - отметили в мэрии.

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