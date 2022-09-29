Синоптики рассказали, когда в Мурманске выпадет первый снег

Уже 30 сентября в Мурманске может пойти снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманске начинается переход от осени к зиме. В других уголках Заполярья снег уже выпадал, например, в Хибинах и Ловозерских тундрах. А в столице регионе синоптики обещают его уже 30 сентября.

Так, в ночь на пятницу в Мурманске может случиться первый заморозок, а днем столбик термометра может не подняться выше +5. Также ожидается дождь с мокрым снегом. На земле он быстро растает, однако водителям предстоит подумать о зимней резине.

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