29 сентября Финляндия может сообщить о закрытии границы с Мурманской областью

Финляндия до конца месяца может закрыть границу с Россией.
Фото: Александр ГЛУЗ
29 сентября ожидается официальное заявление от правительства Финляндии по поводу закрытия границы с Россией. Ранее сообщалось, что наши соседи приняли решение перестать пускать туристов.
- В четверг правительство примет принципиальное решение, которое существенно ограничит транзит граждан России через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, а также их туристические поездки в Финляндию, о чем более подробно будет изложено в постановлении, - говорится в сообщение кабмина Финляндии.
Планируется, что россияне смогут въезжать только для посещения родственников, друзей, по работе или учебе.
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