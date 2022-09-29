29 сентября Финляндия может сообщить о закрытии границы с Мурманской областью

Финляндия до конца месяца может закрыть границу с Россией. Фото: Александр ГЛУЗ

29 сентября ожидается официальное заявление от правительства Финляндии по поводу закрытия границы с Россией. Ранее сообщалось, что наши соседи приняли решение перестать пускать туристов.

- В четверг правительство примет принципиальное решение, которое существенно ограничит транзит граждан России через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, а также их туристические поездки в Финляндию, о чем более подробно будет изложено в постановлении, - говорится в сообщение кабмина Финляндии.

Планируется, что россияне смогут въезжать только для посещения родственников, друзей, по работе или учебе.

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