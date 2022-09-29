Совет депутатов Мурманска разорвал побратимские связи со шведским Лулео

Лулео больше не город-побратим Мурманска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

29 сентября Совет депутатов Мурманска на очередном заседании рассмотрел вопрос о прекращении побратимства со шведским Лулео.

- Депутаты приняли решение о прекращении международных связей. Инициатором выступил муниципалитет шведского города, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Мурманск и Лулео были побратимами ровно полвека.

Напомним: весной горсовет принял аналогичное решение в отношении польского Щецина.

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