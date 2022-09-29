Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 8:48

Совет депутатов Мурманска разорвал побратимские связи со шведским Лулео

Инициатором прекращения международного сотрудничества стала Швеция
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Лулео больше не город-побратим Мурманска.

Лулео больше не город-побратим Мурманска.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

29 сентября Совет депутатов Мурманска на очередном заседании рассмотрел вопрос о прекращении побратимства со шведским Лулео.

- Депутаты приняли решение о прекращении международных связей. Инициатором выступил муниципалитет шведского города, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Мурманск и Лулео были побратимами ровно полвека.

Напомним: весной горсовет принял аналогичное решение в отношении польского Щецина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru