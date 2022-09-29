Мурманчанин сделал предложение руки и сердца любимой при помощи подъемного крана

Мурманчанин сделал предложение руки и сердца с помощью автовышки. Фото: t.me/groupmurmansk

Трогательным кадром поделились северяне в сети. Снимок был сделан в Мурманске 29 сентября.

- У кого-то сегодня по-настоящему доброе утро! В Мурманске молодой человек делает предложение руки и сердца с помощью автовышки. Романтика по-мурмански, - сообщает Telegram-канал "Мурманск".

Напомним: похожий случай был в Мурманске четыре года назад, когда северянин не только забрался на высоту при помощи подъемника, но и спел для любимой.

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